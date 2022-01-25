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Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга передали для Универсиады часть имущества муниципальных предприятий

Летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 9 по 19 августа 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Депутаты городской думы Екатеринбурга передали часть имущества муниципальных предприятий в безвозмездное пользование для проведения летней Универсиады 2023 года, передает корреспондент ТАСС с заседания думы.

По словам начальника департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга Майи Строшковой, в безвозмездное пользование передано имущество, которое находится в хозяйственном управлении. В частности, данные действия необходимы, чтобы одна из площадок города использовалась для размещения транспорта Универсиады.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.

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Универсиада-2023 в Екатеринбурге
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