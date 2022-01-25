Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Australian Open

ТАСС, 25 января. Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова в четвертьфинальном матче Australian Open - первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 в пользу Надаля, посеянного на турнире под шестым номером. Шаповалов был посеян под 14-м номером. За выход в финал испанец сыграет с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом (17-й номер посева) и итальянцем Маттео Берреттини (7).

В четвертом сете Надаль вызывал на корт врача. Перед пятым сетом он взял полноценный медицинский перерыв, который прошел за пределами корта.

Надалю 35 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 89 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Шаповалову 22 года, он занимает 14-е место в мировом рейтинге. На его счету один титул под эгидой ATP. Лучшим достижением канадца на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2021 году. В январе в составе сборной Канады он стал победителем Кубка ATP.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, пропускающий нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.