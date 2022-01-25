Хет-трик футболиста Ерохина помог "Зениту" разгромить "Жилину" в товарищеском матче

ТАСС, 25 января. Российский футбольный клуб "Зенит" победил словацкую "Жилину" со счетом 5:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Дубае.

Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Артем Дзюба (8-я минута), Андрей Мостовой (21), Александр Ерохин (51, 70, 85). На матче присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"Зенит" провел свой третий матч на сборе в Дубае. Предыдущая игра состоялась против болгарского "Ботева" и завершилась вничью, а в конце встречи между игроками двух команд началась потасовка, после чего главный арбитр матча завершил игру и увел команды с поля.

В следующем матче "Зенит" сыграет против датского "Мидтьюлланда" 3 февраля в рамках группового этапа Кубка Атлантики - товарищеского турнира, который пройдет в Португалии. Петербургский и датские клубы участвуют в турнире в группе А вместе с исландским "Брейдабликом" и шведским клубом АИК.

Победители групп сыграют между собой в финале, вторые места групп встретятся в матче за третье место. Остальные команды разыграют пятое, шестое, седьмое и восьмое места соответственно. Финальные игры турнира пройдут 11 февраля.