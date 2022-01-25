Первая ракетка мира Барти вышла в полуфинал Australian Open

ТАСС, 25 января. Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу над американкой Джессикой Пегулой в четвертьфинальном матче Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу Барти, посеянной на турнире под первым номером. Пегула была посеяна под 21-м номером. За выход в финал австралийка сыграет с американской теннисисткой Мэдисон Киз.

Барти 25 лет, она занимает первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 14 титулов под эгидой организации. Барти является победительницей Roland Garros 2019 года и Уимблдона 2021-го.

Пегуле 27 лет, она занимает 21-е место в мировом рейтинге, на ее счету один титул под эгидой WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open в 2021 и 2022 годах.

Australian Open - первый в сезоне турнир Большого шлема, он завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.