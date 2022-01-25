Футболист сборной России Адамов перешел в "Зенит"

ТАСС, 25 января. Защитник сборной России по футболу Арсен Адамов перешел из екатеринбургского "Урала" в петербургский "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. Футболист стал вторым новичком "Зенита" в зимнее трансферное окно. Ранее клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с нападающим "Крыльев Советов" и сборной России Иваном Сергеевым.

"Адамов выступает преимущественно на позиции правого защитника, обладает опытом игры как в центре обороны, так и слева. "Зенит" приветствует футболиста в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых", - говорится в заявлении пресс-службы.

Адамову 22 года, он является воспитанником грозненского "Ахмата". В октябре 2021 года впервые получил приглашение в национальную сборную для подготовки к матчам с командами Словакии и Словении в рамках отборочного квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре. С января 2021 года выступал за "Урал". За екатеринбургский клуб он сыграл 28 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков в 18 матчах.