Яковлев: российские хоккеисты сделают все, чтобы защитить звание олимпийских чемпионов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России как действующие олимпийские чемпионы приложат все усилия, навыки и умения, чтобы отстоять это звание. Об этом заявил защитник сборной России Егор Яковлев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Пекин должны поехать следующие хоккеисты основного состава: вратари - Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Иван Федотов (ЦСКА); защитники - Александр Никишин ("Спартак"), Вячеслав Войнов ("Динамо", Москва), Александр Елесин ("Локомотив"), Артем Минулин, Яковлев (оба - "Металлург"), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин ("Трактор"), Дамир Шарипзянов ("Авангард"); нападающие - Артем Анисимов ("Локомотив"), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба - "Авангард"), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба - СКА), Вадим Шипачев ("Динамо", Москва), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Артур Каюмов ("Локомотив"), Андрей Чибисов ("Металлург").

"Хотелось бы сказать слова благодарности за условия, созданные для нас для участия в Олимпийских играх. За внимание, которое Вы уделяете российскому хоккею. Турнир Ночной хоккейной лиги проходит 11-й год подряд, это благодаря Вам. Мы как действующие олимпийские чемпионы приложим все усилия, навыки, умения, чтобы отстоять это звание", - сказал Яковлев президенту РФ.

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).