Коган: все фигуристы, тренирующиеся на сборе в Красноярске, здоровы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Все российские фигуристы, которые находятся на предолимпийском сборе в Красноярске, здоровы. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган.

Как ранее Коган сообщал ТАСС, в сборе в Красноярске примут участие все фигуристы, которые были основными и запасными на чемпионате Европы. На командные олимпийские соревнования спортсмены вылетят из Красноярска 1 февраля. Во вторник пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила, что Евгений Семененко заменил в составе российской команды Михаила Коляду из-за того, что результат теста спортсмена на коронавирус дал положительный результат.

"Все фигуристы, которые тренируются сейчас в Красноярске, кто уезжает и приезжает, здоровы. Тесты сдаются в ежедневном режиме. Но гарантировать в это время ничего нельзя", - сказал Коган.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.