Горшков: фигурист Семененко готовился к Олимпиаде наравне с основной сборной

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский фигурист Евгений Семененко готовился к Олимпийским играм так же, как и основной состав сборной. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Семененко заменил Коляду в составе сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду

Во вторник Семененко заменил Михаила Коляду в составе сборной России на Олимпиаду. Семененко стал пятым на европейском первенстве и первоначально не вошел в состав участников Олимпиады. На чемпионате России в декабре Семененко занял четвертое место, Коляда стал вторым.

"Семененко был первым запасным. Он точно так же готовился, как основные участники, продолжал тренироваться, он сейчас на сборе в Красноярске", - сказал Горшков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.