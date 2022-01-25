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Олимпиада-2022 в Пекине

Горшков: фигурист Семененко готовился к Олимпиаде наравне с основной сборной

Во вторник Семененко заменил Коляду в составе российской команды на Олимпийские игры

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский фигурист Евгений Семененко готовился к Олимпийским играм так же, как и основной состав сборной. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

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Во вторник Семененко заменил Михаила Коляду в составе сборной России на Олимпиаду. Семененко стал пятым на европейском первенстве и первоначально не вошел в состав участников Олимпиады. На чемпионате России в декабре Семененко занял четвертое место, Коляда стал вторым.

"Семененко был первым запасным. Он точно так же готовился, как основные участники, продолжал тренироваться, он сейчас на сборе в Красноярске", - сказал Горшков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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