Монфис не смог выйти в полуфинал Australian Open

ТАСС, 25 января. Француз Гаэль Монфис уступил итальянскому теннисисту Маттео Берреттини в четвертьфинальном матче Australian Open - первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2 в пользу Берреттини, посеянного на турнире под седьмым номером. Монфис имел 17-й номер посева. За выход в финал итальянец сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Берреттини 25 лет, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету пять титулов под эгидой организации. Лучшим достижением итальянца на турнирах Большого шлема является выход в финал Уимблдона в 2021 году.

Монфису 35 лет, он располагается на 20-й строчке мирового рейтинга, на его счету 11 побед на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом Монфиса на турнирах Большого шлема является выход в полуфиналы Roland Garros (2008) и US Open (2016).

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, пропускающий нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.