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Футбол в России

Футболисты "Спартака" Кофрие и Максименко приступили к тренировкам на поле

Сбор красно-белых проходит в ОАЭ и завершится 29 января
Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Максименко Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Максименко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 25 января. Голкипер Александр Максименко и защитник Максимилиано Кофрие приступили к тренировкам московского футбольного клуба "Спартак" на поле. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.

"Спартак" находится на сборе в ОАЭ с 17 января, он завершится 29 января. Второй сбор пройдет в ОАЭ с 1 по 12 февраля. Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщала, что Кофрие тренируется по индивидуальной программе.

"К тренировкам с командой вновь приступили Максимилиано Кофрие и Александр Максименко. Речь идет о тренировках на поле", - говорится в сообщении.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 18 матчах. В первом после зимней паузы туре красно-белые дома сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 26 февраля.

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