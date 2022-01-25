Футболисты "Спартака" Кофрие и Максименко приступили к тренировкам на поле

ТАСС, 25 января. Голкипер Александр Максименко и защитник Максимилиано Кофрие приступили к тренировкам московского футбольного клуба "Спартак" на поле. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.

"Спартак" находится на сборе в ОАЭ с 17 января, он завершится 29 января. Второй сбор пройдет в ОАЭ с 1 по 12 февраля. Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщала, что Кофрие тренируется по индивидуальной программе.

"К тренировкам с командой вновь приступили Максимилиано Кофрие и Александр Максименко. Речь идет о тренировках на поле", - говорится в сообщении.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 18 матчах. В первом после зимней паузы туре красно-белые дома сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 26 февраля.