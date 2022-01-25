Парфенов высказался о создании футбольным клубом "Спартак" женской команды

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Создание женской команды никак не отразится на популярности московского футбольного клуба "Спартак". Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Парфенов.

24 января "Спартак" объявил о том, что руководство клуба приступило к созданию женской команды. 15 декабря исполнительный комитет Российского футбольного союза на заседании утвердил правила организации по лицензированию клубов. Согласно новой редакции, для получения лицензии РФС-1 клуб должен как минимум иметь одну женскую молодежную команду в возрастной группе от 12 до 16 лет и одну женскую молодежную команду в возрастной группе от 16 до 20 лет.

"По-моему, там новое условие, что каждая команда должна иметь, были рекомендации, - сказал Парфенов. - Насколько важно создание женской команды в "Спартаке"? Есть же женские команды у "Манчестер Сити", "Ливерпуля", у нас тоже развивается. Если есть такой вид спорта, то нужно развивать".

"Повлияет ли создание "Спартаком" женской команды на популяризацию команды среди девушек? Мне кажется, что "Спартак" достаточно популярная команда, не думаю, что произойдут какие-то изменения", - добавил собеседник агентства.