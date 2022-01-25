Билялетдинов: в "Спартаке" сделали верный шаг, решив создать женскую футбольную команду

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" сделало правильный шаг, объявив о начале создания женской команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых Динияр Билялетдинов.

24 января "Спартак" объявил о том, что руководство клуба приступило к созданию женской команды. 15 декабря исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) на заседании утвердил правила организации по лицензированию клубов. Согласно новой редакции, для получения лицензии РФС-1 клуб должен как минимум иметь одну женскую молодежную команду в возрастной группе от 12 до 16 лет (футболистки от 2010 года рождения до 2007-го включительно) и одну женскую молодежную команду в возрастной группе от 16 до 20 лет (футболистки от 2006 года рождения до 2003-го включительно).

"Я удивлен, что у "Спартака" раньше не было женской команды, если честно, не обращал внимания на это, - сказал Билялетдинов. - Если сейчас надумали это сделать, то это правильный шаг. Женский футбол нужно развивать и поддерживать, здорово, что такое решение приняли в РФС. Но становление команды все равно занимает не один год, эта программа должна быть рассчитана на годы вперед, надеюсь, что у "Спартака" получится, потому что женский футбол в стране нужно поддерживать".

"Я видел ни одну команду, у "Краснодара" есть, по роду деятельности получалось видеть, как они играют, в "Строгино" девчонки тоже занимаются. Повлияет ли на популярность "Спартака"? "Спартак" не нуждается в популяризации, все-таки самый популярный клуб в стране, но это, наверное, добавит какого-то шарма, что ли, потому что, думаю, что и болельщики будут поддерживать команду. Хорошая затея, лишь бы это было продумано на годы вперед", - добавил Билялетдинов.