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Шахматные турниры

Шахматист Дубов в Вейк-ан-Зее сыграл вничью с действующим победителем турнира

Россиянин играл черными фигурами
Даниил Дубов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Даниил Дубов
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 25 января. Российский шахматист Даниил Дубов черными фигурами сыграл вничью с нидерландцем Йорденом ван Форестом в партии девятого тура супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

В других партиях норвежец Магнус Карлсен обыграл представителя Азербайджана Шахрияра Мамедьярова, американец Сэм Шенклэнд уступил нидерландцу Анишу Гири.

Дубову 25 лет, он является чемпионом мира по быстрым шахматам 2018 года.

Участие в турнире принимают 14 шахматистов, которые играют в один круг. Турнир в Вейк-ан-Зее проводится с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. Карякин выигрывал турнир в 2009 году, действующим победителем является ван Форест.

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Шахматные турниры
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