Российский нападающий "Тампы" Кучеров попал в ковид-протокол НХЛ

ТАСС, 25 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никита Кучеров попал в ковид-протокол НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Россиянин вернулся на лед 7 января после восстановления от полученной в октябре травмы. За это время он провел восемь матчей, набрав 13 очков (четыре шайбы + девять результативных передач), и был признан третьей звездой игровой недели. В последнем матче против "Сан-Хосе" (7:1) 23 января Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

В текущем сезоне Кучеров провел 11 игр. На счету 28-летнего нападающего 17 очков (5+12).

"Тампа" занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 61 очко в 43 матчах. В следующей игре подопечные Джона Купера в ночь на 28 января примут "Нью-Джерси".