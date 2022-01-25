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НХЛ

Российский нападающий "Тампы" Кучеров попал в ковид-протокол НХЛ

В текущем сезоне он провел 11 матчей, набрав 17 очков
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никита Кучеров AP Photo/Phelan M. Ebenhack
Описание
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никита Кучеров
© AP Photo/Phelan M. Ebenhack

ТАСС, 25 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никита Кучеров попал в ковид-протокол НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Россиянин вернулся на лед 7 января после восстановления от полученной в октябре травмы. За это время он провел восемь матчей, набрав 13 очков (четыре шайбы + девять результативных передач), и был признан третьей звездой игровой недели. В последнем матче против "Сан-Хосе" (7:1) 23 января Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

В текущем сезоне Кучеров провел 11 игр. На счету 28-летнего нападающего 17 очков (5+12).

"Тампа" занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 61 очко в 43 матчах. В следующей игре подопечные Джона Купера в ночь на 28 января примут "Нью-Джерси".

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