Сборная Сенегала по футболу вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

ТАСС, 25 января. Сборная Сенегала победила команду Кабо-Верде со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу. Игра проходила в камерунском городе Бафусам.

В составе победителей отличились Садио Мане (63-я минута) и Бамба Дьенг (90+2). Сборная Кабо-Верде осталась в меньшинстве на 21-й минуте, красную карточку получил полузащитник Патрик Андраде. На 57-й минуте встречи вратарь сборной Возинья оставил свою команду вдевятером, вместо него в ворота встал запасной голкипер Марсио Роза.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате давки, которая произошла перед матчем 1/8 финала между сборными Камеруна и Коморских Островов (2:1) в понедельник в столице Камеруна Яунде на стадионе "Олембе". Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Патрис Мотсепе объявил, что минута молчания будет проводиться перед началом каждой последующей встречи на турнире.

Команда Кабо-Верде во второй раз пробилась в плей-офф турнира (первый был в 2013 году). Следующим соперником сенегальцев станет победитель матча между сборными Мали и Экваториальной Гвинеи, который состоится в среду.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году соревнования были перенесены из-за коронавируса. Действующим победителем турнира является сборная Алжира, которая в финальном матче обыграла команду Сенегала. Турнир завершится 6 февраля.