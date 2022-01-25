Сборная Марокко вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 25 января. Сборная Марокко по футболу со счетом 2:1 обыграла команду Малави в матче 1/8 финала Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне. Встреча прошла в Яунде.

Забитым мячом в составе сборной Малави отметился Габадиньо Мханго (7-я минута), у марокканцев отличились Юссеф Эн-Несири (45+2) и Ашраф Хакими (70).

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате давки, которая произошла перед матчем 1/8 финала между сборными Камеруна и Коморских Островов (2:1) в понедельник в Яунде на стадионе "Олембе". Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Патрис Мотсепе объявил, что минута молчания будет проводиться перед началом каждой последующей встречи на турнире.

Марокканцы выигрывали Кубок африканских наций в 1976 году, также они становились вторыми в 2004 году и третьими в 1980-м. В четвертьфинале команда Марокко встретится с победителем матча между сборными Кот-д"Ивуара и Египта, который состоится в среду. Команда Малави впервые сыграла в 1/8 финала Кубка африканских наций, сборная участвовала в основном розыгрыше турнира в третий раз, ранее они выступали в нем в 1984 и 2010 годах.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году соревнования были перенесены из-за коронавируса. Турнир завершится 6 февраля.