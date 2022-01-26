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Футбол в России

Футболист "Динамо" Лесовой вернулся в общую группу команды впервые с июля 2021 года

В начале августа он выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки колена

ТАСС, 26 января. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Даниил Лесовой провел тренировку с командой в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В начале августа Лесовой выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки колена. В сезоне-2020/21 полузащитник провел 31 матч, забил семь голов и отдал шесть передач.

Лесовому 24 года, он является воспитанником киевского "Динамо". В ноябре 2016 года подписал контракт с петербургским "Зенитом" и принял российское гражданство, также выступал в тульском "Арсенале". За бело-голубых Лесовой выступает с сентября 2020 года. Всего в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) он провел 69 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять передач.

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