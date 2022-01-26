Футболист Марсьяль перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Севилью" на правах аренды

ТАСС, 26 января. Французский футболист Антони Марсьяль перешел из английского "Манчестер Юнайтед" в испанскую "Севилью". Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
Француз перешел в "Севилью" на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня.
Un regalo muy especial para los sevillistas en nuestro 132 aniversario.— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 25, 2022
⚪#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/dUs64qz1lt
Марсьялю 26 лет, он выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года, в составе команды он стал победителем Лиги Европы (2017 год), обладателем Кубка и Суперкубка Англии (2016). В текущем сезоне француз провел 11 игр за "Манчестер Юнайтед", в которых забил один гол. Ранее нападающий выступал за французские "Лион" и "Монако". В составе сборной Франции Марсьяль стал победителем Лиги наций 2021 года и финалистом чемпионата Европы 2016 года.