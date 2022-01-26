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Футбол в Испании

Футболист Марсьяль перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Севилью" на правах аренды

Соглашение рассчитано до 30 июня
Нападающий "Севильи" Антони Марсьяль EPA-EFE/Clive Brunskill
Описание
Нападающий "Севильи" Антони Марсьяль
© EPA-EFE/Clive Brunskill

ТАСС, 26 января. Французский футболист Антони Марсьяль перешел из английского "Манчестер Юнайтед" в испанскую "Севилью". Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Француз перешел в "Севилью" на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня.

Марсьялю 26 лет, он выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года, в составе команды он стал победителем Лиги Европы (2017 год), обладателем Кубка и Суперкубка Англии (2016). В текущем сезоне француз провел 11 игр за "Манчестер Юнайтед", в которых забил один гол. Ранее нападающий выступал за французские "Лион" и "Монако". В составе сборной Франции Марсьяль стал победителем Лиги наций 2021 года и финалистом чемпионата Европы 2016 года.

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