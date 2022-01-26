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НХЛ

Защитник "Филадельфии" Яндл сыграл в 965-м матче подряд и побил рекорд НХЛ

Он превзошел результат четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Дага Джарвиса
Защитник "Филадельфии" Кит Яндл AP Photo/Derik Hamilton
Описание
Защитник "Филадельфии" Кит Яндл
© AP Photo/Derik Hamilton

ТАСС, 26 января. Американский защитник "Филадельфии" Кит Яндл установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу матчей подряд в рамках регулярных чемпионатах.

Яндл появился на льду в первом периоде гостевой встречи против "Нью-Йорк Айлендерс". Эта игра стала для защитника 965-й подряд, он превзошел результат четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Дага Джарвиса (964), не пропустившего ни одной встречи за 12-летнюю карьеру в НХЛ. 

Яндлу 35 лет, он дебютировал в НХЛ в 2006 году в составе "Финикса" (сейчас - "Аризона") и не пропустил ни одной игры в рамках регулярных чемпионатов с 26 марта 2009 года. Американец также выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Флориду". Всего он провел в НХЛ 1 075 матчей и набрал 613 очков (102 гола + 511 передач).

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