Защитник "Филадельфии" Яндл сыграл в 965-м матче подряд и побил рекорд НХЛ

Яндл появился на льду в первом периоде гостевой встречи против "Нью-Йорк Айлендерс". Эта игра стала для защитника 965-й подряд, он превзошел результат четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Дага Джарвиса (964), не пропустившего ни одной встречи за 12-летнюю карьеру в НХЛ.

Яндлу 35 лет, он дебютировал в НХЛ в 2006 году в составе "Финикса" (сейчас - "Аризона") и не пропустил ни одной игры в рамках регулярных чемпионатов с 26 марта 2009 года. Американец также выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Флориду". Всего он провел в НХЛ 1 075 матчей и набрал 613 очков (102 гола + 511 передач).