Американская теннисистка Коллинс вышла в полуфинал Australian Open

ТАСС, 26 января. Американка Даниэль Роуз Коллинс обыграла француженку Ализе Корне в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу 28-летней Коллинс, которая занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В полуфинале американка сыграет с победительницей встречи между представительницей Польши Игой Свёнтек (девятое место мирового рейтинга) и эстонкой Кайей Канепи (115).

Коллинс является обладательницей двух титулов WTA, в 2019 году она дошла до полуфинала Australian Open. Корне 31 год, она выиграла шесть турниров WTA.

Australian Open - первый в сезоне турнир Большого шлема, он завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.