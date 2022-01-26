Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Аризону" в матче НХЛ

ТАСС, 26 января. "Питтсбург" дома со счетом со счетом 6:3 обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Питтсбурга" отличились Брайан Раст (32-я минута), Крис Летанг (39, 52), Брок Макгинн (45), Сидни Кросби (48), Брайан Бойл (54). У "Аризоны" шайбы забросили Ник Шмальц (29, 43), Клейтон Келлер (37).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами, набрав девять очков (три шайбы + шесть передач) в восьми играх текущего сезона. 4 июня 2021 года Малкин перенес операцию на правом колене, он провел первую игру нынешнего регулярного чемпионата 12 января.

"Питтсбург" одержал шестую победу кряду, клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 59 очков в 42 матчах. "Аризона" занимает последнее, восьмое место в Центральном дивизионе с 24 очками в 41 встрече.

В следующем матче "Питтсбург" 28 января примет "Сиэтл", "Аризона" 29 января дома встретится с "Бостоном".