Свёнтек вышла в полуфинал Australian Open

ТАСС, 26 декабря. Девятая ракетка мира полька Ига Свёнтек обыграла занимающую 115-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) эстонку Кайю Канепи в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3 в пользу Свёнтек, посеянной на турнире под седьмым номером. В полуфинале она сыграет с представительницей США Даниэль Роуз Коллинс.

Свёнтек 20 лет, на ее счету три выигранных турнира под эгидой WTA. Она является победительницей Roland Garros 2020 года.

Канепи 36 лет, на ее счету четыре титула под эгидой организации. Эстонка ранее доходила до стадии четвертьфинала на всех четырех турнирах Большого шлема, но ни разу не пробивалась в полуфинал.

Australian Open завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака, которая завершила выступление на нынешнем турнире в третьем круге. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.