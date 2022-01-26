Четвертая ракетка мира Циципас вышел в полуфинал Australian Open

ТАСС, 26 января. Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл представителя Италии Янника Синнера в четвертьфинальном матче Australian Open - первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Циципаса, посеянного на турнире под четвертым номером. Синнер имел 11-й номер посева. За выход в финал грек сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (второй номер посева) и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (9).

Циципасу 23 года, он занимает четвертую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету семь титулов под эгидой организации. Лучшим результатом грека на турнирах Большого шлема является выход в финал Rolang Garros 2021 года.

Синнеру 20 лет, он является десятой ракеткой мира. На счету итальянца пять титулов под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема Синнер не проходил дальше стадии четвертьфинала.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.