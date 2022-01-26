Рожков: в Паралимпийских играх в Пекине планируется участие 72 российских спортсменов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Планируется, что в зимних Паралимпийских играх в Пекине примут участие 72 российских спортсмена, а общая численность делегации составит 190 человек. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии паралимпийской команды на зимних Играх Павел Рожков.

Ранее сообщалось, что исполком ПКР утвердит состав на Паралимпийские игры до 18 февраля. Основная часть делегации прибудет в Пекин 25 февраля. Планируется, что общая численность делегации составит 190 человек. Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.

"Планируется, что участие примут 72 спортсмена, - сказал Рожков. - В заключительном этапе подготовки примут участие около 90 спортсменов".

Также исполняющий обязанности президента ПКР добавил, что российские паралимпийцы смогут принимать участие в международных стартах в случае соблюдения антидопинговых требований. "Что касается антидопингового тестирования, то членство ПКР [в Международном паралимпийском комитете] является условно восстановленными. Спортсмены смогут принимать участие в международных стартах в том случае, если будут соблюдать минимальные антидопинговые требования", - заявил Рожков.

"Сегодня 106 спортсменов не прошли полного тестирования, - сказал Рожков. - Сегодня такой проблемы, как перед Играми в Токио, нет, когда требовалось более тысячи тестирований".

Также глава миссии паралимпийской команды подчеркнул, что почти все спортсмены сборной и персонал команды прошли вакцинацию от коронавируса.