ВФЛА должна отправить список из 50 кандидатов на участие в чемпионатах мира до 5 февраля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) должна до 5 февраля отправить в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) расширенный список из 50 спортсменов, которые могут претендовать на участие в чемпионатах мира в 2022 году. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

22 января антидопинговый комитет World Athletics принял решение присвоить нейтральный статус 22 российским легкоатлетам, который дает возможность выступать на международных стартах. Антидопинговый комитет также попросил Всероссийскую федерацию легкой атлетики предоставить расширенный список из максимум 50 человек, из которых ВФЛА рассчитывает выбрать 20 нейтральных спортсменов для участия в крупнейших зарубежных соревнованиях 2022 года.

"Нам отвели на составление списка две недели, мы должны представить его к 5 февраля, - сказала Привалова. - Но я хочу также заметить, что мы имеем право добавлять к списку 50 спортсменов других легкоатлетов или кого-то из него удалять по каким-то причинам. С уведомлением, естественно, World Athletics. Каких-то жестких ограничений по формированию этого списка нет, он будет составляться на основании предложений старших тренеров по видам с учетом получаемых атлетами нейтральных статусов и отсутствия вопросов к спортсменам по соблюдению ими антидопинговых правил".

Российские нейтральные атлеты в 2022 году смогут принять участие в летнем чемпионате мира в американском Юджине (июль), зимнем мировом первенстве в Белграде (март), летнем чемпионате Европы в Мюнхене (август), командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Омане (март), чемпионате мира по полумарафону в Китае (ноябрь) и чемпионату Европы по кроссу в Италии (декабрь), причем эти 20 спортсменов будут выбираться ВФЛА не на каждое соревнование, а на все шесть турниров. На любых других международных стартах 2022 года (включая чемпионат мира для спортсменов до 20 лет) российские спортсмены, имеющие нейтральный статус, могут выступать без какой-либо квоты. Легкоатлеты до 15 лет получат право выступать на международных стартах в нейтральном статусе без предварительной подачи заявок.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В начале декабря 2020 года совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения от ВФЛА стратегического плана выхода из кризисной ситуации. Работа над ним велась около полугода, 1 марта 2021 года совет World Athletics одобрил полученный план. В 2021 году по решению World Athletics на крупнейших международных легкоатлетических стартах имели право выступать не более 10 российских спортсменов.