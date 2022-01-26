Швед и Шенгелия вошли в составы команд на Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Определились составы команд "Звезды России" и "Звезды мира" на Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Составы определялись по итогам голосования болельщиков и представителей СМИ.

В состав сборной "Звезд России" вошли Алексей Швед ("ЦСКА"), Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Дмитрий Кулагин ("Зенит"), Алексей Швед (ЦСКА), Евгений Колесников ("Автодор"), Евгений Воронов ("Парма"), Антон Астапкович ("Нижний Новгород"), Сергей Карасев ("Зенит"), Андрей Воронцевич (УНИКС), Джоэл Боломбой (ЦСКА), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань").

Команду "Звезд мира" составят Торнике Шенгелия (ЦСКА), Эрик Макколлум ("Локомотив-Кубань"), Билли Бэрон ("Зенит"), Кенни Чери ("Автодор"), Иффе Лундберг (ЦСКА), Энтони Хики ("Астана"), Марио Хезоня (УНИКС), Джордан Мики ("Зенит"), Джонатан Мотли ("Локомотив-Кубань"), Джон Браун (УНИКС).

Еще двух обладателей wild card для каждой сборной определит лига. Окончательный состав команд, состоящих из 12 игроков, будет объявлен в ближайшее время.

Игра пройдет в Москве на "ВТБ-Арене" 20 февраля.