Трехкратного паралимпийского чемпиона Олкотта признали человеком года в Австралии

ТАСС, 26 января. Трехкратный чемпион Паралимпийских игр и победитель 15 турниров Большого шлема в одиночном разряде по теннису на инвалидных колясках Дилан Олкотт признан человеком года в Австралии. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета церемонии.

Олкотт стал первым инвалидом, одержавшим победу в данной номинации. Ранее Олкотт был награжден медалью ордена Австралии в 2009 году, тремя наградами Викторианского института спорта за выдающиеся достижения и кавалером ордена Австралии в 2022 году.

В торжественной речи теннисист заявил, что планирует завершить карьеру после Открытого чемпионата Австралии и перейти к следующему этапу своей карьеры, в первую очередь сосредоточившись на улучшении уровня жизни людей с ограниченными возможностями. "Выигрывать турниры Большого шлема и золотые медали - не моя цель, - сказал он. - Моя цель - изменить восприятие, чтобы люди с инвалидностью, такие как я, могли выбраться и жить той жизнью, которой они заслуживают. Это было моей целью вчера, это было моей целью сегодня, и это будет моей целью в течение следующих 12 месяцев и далее".

Олкотту 31 год, он занимает первое место в мировом рейтинге теннисистов-колясочников.