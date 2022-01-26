Первые Всероссийские арктические игры пройдут весной на Ямале

ТАСС, 26 января. Первые Всероссийские арктические игры состоятся с 22 марта по 18 апреля в Салехарде и Лабытнанги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Первым мероприятием для отбора состава команды [России на Арктические зимние игры 2023 года в Канаде] станут I Всероссийские арктические игры в Салехарде и Лабытнанги, которые пройдут с 22 марта по 18 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

Для участия в Арктических зимних играх в Канаде будет сформирована единая сборная, в которую войдут более 100 представителей девяти субъектов Арктической зоны РФ. Спортсмены российской Арктики выступят в таких видах спорта, как арктическое многоборье, бег на снегоступах, биатлон на лыжах и снегоступах, волейбол, лыжные гонки, настольный теннис, стрельба из лука и фигурное катание.

Арктические зимние игры проводятся с 1970 года раз в два года, их участниками являются представители России, Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии. С 2004 года Россию на соревнованиях представляет команда Ямала. В 2023 году Арктические игры пройдут в Канаде с 29 января по 4 февраля.

ЯНАО претендует на проведение первых в России Арктических зимних игр в 2026 году. В качестве потенциального места проведения соревнований выбран Салехард, где есть спортивные залы и комплексы, гостиницы, кафе и рестораны, учреждения культуры.