Презентация нового главного тренера сборной Польши по футболу состоится 31 января

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Имя нового главного тренера сборной Польши по футболу будет объявлено 31 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Польского футбольного союза (PZPN).

15 января защитник сборной Польши и московского "Локомотива" Мацей Рыбус сообщил журналистам, что уже знает имя нового главного тренера национальной команды, отметив, что оно должно быть объявлено на выходных. В указанные сроки Польский футбольный союз не объявил о подписании контракта с тренером. Позднее в PZPN заявляли, что имя нового главного тренера будет объявлено до 23 января.

"Презентация нового главного тренера сборной Польши по футболу запланирована на 31 января", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

В конце 2021 года занимавший пост главного тренера сборной Польши португалец Паулу Соуза расторг контракт с Польским футбольным союзом и возглавил бразильский "Фламенго". Национальная ассоциация обязала 51-летнего тренера, который выступил инициатором прекращения сотрудничества, выплатить компенсацию.

Соуза тренировал сборную Польши с 21 января 2021 года. Под его руководством команда вышла в плей-офф европейского отбора на чемпионат мира 2022 года, где встретится со сборной России. Игра пройдет 24 марта в Москве на стадионе "Лужники". Ее победитель 29 марта на своем поле встретится с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии.

В середине января журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в "Твиттере" писал, что основным кандидатом на пост главного тренера сборной Польши является 64-летний специалист Адам Навалка, который уже тренировал национальную команду в период с 2013 по 2018 год. Также в список кандидатов, по данным польских СМИ, входят бывший главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко и наставник польского "Гурника" Ян Урбан.