Российская биатлонистка Буртасова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы

ТАСС, 26 января. Российская биатлонистка Евгения Буртасова стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате Европы. Соревнования проходят в германском Арбере.

Спортсменка на дистанции 15 км показала результат 44 минуты 22,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала представительница Молдавии Алина Стремоус (отставание 12,1 секунды; 1 промах). Тройку лидеров замкнула еще одна россиянка, Наталья Гербулова (+16,4; 0).

Россиянка Виктория Сливко заняла четвертое место (+21,7; 1), Анастасия Егорова - 10-е (+1.32,6; 1), Лариса Куклина - 12-е (+1.47,0; 2), Анастасия Шевченко - 22-е (+2.44,4; 2).

Буртасовой 28 лет, она стала трехкратной чемпионкой Европы. По итогам сезона-2018/19 Международный союз биатлонистов (IBU) назвал Буртасову лучшим новичком года среди женщин.

Чемпионат Европы завершится 30 января.

В новость внесены изменения (17:52 мск) - добавлены результаты других российских биатлонисток.