Кафельников: теннисист Медведев за счет морально-волевых качеств выиграл у Оже-Альяссима

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев за счет морально-волевых качеств и своего уровня отыграл отставание в два сета и победил канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальном матче Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников.

В среду Медведев обыграл Оже-Альяссима, встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

"Я думаю, что есть несколько причин в том, что он отдал два первых сета, - сказал Кафельников. - Может быть, в начале матча Даниил не ожидал, что соперник будет показывать такой сверхъестественный теннис, выше своих возможностей. Это в какой-то степени немного Даниила в такое дискомфортное состояние ввело. Проиграв первый сет, он понимал, что нужно отыгрываться, включать максимум своих возможностей, поэтому мы видели такое развитие событий в первых двух сетах".

"Когда Медведев выиграл третий сет, у меня не было ни малейшего сомнения, что он доведет матч до логического завершения в свою пользу. Хотя это было не так просто, были определенные моменты, например, когда в пятом сете подвисала его подача. Но все равно считаю, что Даниил за счет морально-волевых качеств и класса довел матч до победы", - добавил собеседник агентства.

В полуфинале Медведев сыграет с греком Стефаносом Циципасом. "В результате полуфинала против Циципаса я точно не сомневаюсь, - отметил Кафельников. - Я думаю, что Даниил комфортно победит. Честно говоря, мало сомнений, что Медведев не завоюет титул, я склоняюсь к тому, что он выиграет второй титул Большого шлема, я настроен оптимистично".

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.