Хоккеистка Кулишова в качестве талисмана взяла на Олимпиаду игрушку в виде льва

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Хоккеистка сборной России Виктория Кулишова взяла на Олимпиаду в Пекин в качестве талисмана игрушку в виде льва. Об этом она рассказала журналистам перед отлетом на Игры.

Первые российские спортсмены улетят на Олимпиаду в среду вечером из аэропорта Шереметьево.

"Талисманом у меня будет игрушка - лев", - сказала Кулишова.

"На Играх нашими соперниками будут все команды. Родные пожелали нам удачи, здоровья, чтобы все прошло гладко. В качестве талисмана взяла маску, чтобы не заболеть", - сказала другой игрок команды, Нина Пирогова.

Шорт-трекистка сборной России Софья Просвирнова же сказала, что ничего не взяла с собой в качестве талисмана. "Нам пожелали удачи, успехов, холодной головы. Очень много сильных стран", - отметила она.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.