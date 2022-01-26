Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Плющенко попал в больницу

ТАСС, 26 января. Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко попал больницу. Об этом он сообщил в своем "Инстаграме".

"Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо, повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите свое здоровье! Я теперь на паровых котлетах и на бульоне, обещал врачам больше не нервничать", - написал Плющенко.

Плющенко 39 лет, он становился победителем Олимпийских игр 2006-го (в одиночном катании) и 2014 года (в командных соревнованиях). На его счету также два серебра Игр (2002, 2010). Россиянин является трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы. После завершения спортивной карьеры Плющенко стал тренером, под его руководством занимались фигуристки Александра Трусова, Вероника Жилина и Алена Косторная.