Нападающий "Оттавы" Ткачук заменит получившего травму Батерсона на Матче звезд НХЛ

ТАСС, 26 января. Американский нападающий "Оттавы" Брэди Ткачук заменит партнера по команде Дрейка Батерсона в составе Атлантического дивизиона на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В среду Батерсон в матче регулярного чемпионата против "Баффало" (5:0) врезался ногой в борт от удара вратаря соперника, получив травму. В связи с этим 23-летний канадский форвард пропустит Матч звезд НХЛ.

Ткачук примет участие в матче звезд второй раз в карьере (первый был в сезоне-2019/20). В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл в 33 матчах, набрав 27 очков (12 шайб + 15 результативных передач).

Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля, команда каждого дивизиона состоит из 11 игроков. Из русских хоккеистов в нем примут участие вратарь "Тампы" Андрей Василевский (Атлантический дивизион), нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов (Центральный дивизион) и форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, который будет капитаном команды Столичного дивизиона. Матч звезд будет состоять из трех игр в формате "три на три" с участием четырех команд - по одной от каждого дивизиона. В первом полуфинале встретятся команды Атлантического и Столичного дивизионов, во втором - Центрального и Тихоокеанского.