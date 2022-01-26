Футболист Лесовой заявил, что готов своей игрой отблагодарить болельщиков за поддержку

ТАСС, 26 января. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Даниил Лесовой рад приступить к тренировкам в общей группе после травмы и надеется отблагодарить болельщиков за их поддержку. Комментарий игрока приводит пресс-служба бело-голубых.

Лесовой приступил к тренировкам в общей группе во вторник. В августе полузащитник выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки колена. В сезоне-2020/21 полузащитник провел 31 матч, забил семь голов и отдал шесть передач.

"Эмоции только позитивные, получаю удовольствие от всех упражнений, даже от банальной пробежки с командой. Я получал много сообщений и добрых слов от болельщиков, спасибо им за поддержку, постараюсь отблагодарить их своей игрой. Сейчас главная цель - вернуться на поле, дальше буду ставить новые", - сказал Лесовой.

Лесовому 24 года, он является воспитанником киевского "Динамо". В ноябре 2016 года подписал контракт с петербургским "Зенитом" и принял российское гражданство, также выступал в тульском "Арсенале". За бело-голубых Лесовой выступает с сентября 2020 года. Всего в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) он провел 69 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять передач.