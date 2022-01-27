Раевац покинул пост главного тренера сборной Ганы по футболу

ТАСС, 27 января. Футбольная ассоциация Ганы (GFA) и главный тренер национальной команды серб Милован Раевац расторгли контракт. Об этом сообщает пресс-служба GFA.

В среду исполнительный совет GFA признал неудовлетворительным выступление сборной Ганы на Кубке африканских наций, который проходит в Камеруне. Ганские футболисты заняли последнее место в своей группе, набрав 1 очко. Это выступление стало худшим результатом сборной с 2006 года, когда команда также не смогла выйти из группы.

Раевацу 68 лет, он занимал пост главного тренера сборной Ганы с 2021 года. Ранее серб возглавлял ганскую команду с 2008 по 2010 год, под его руководством сборная смогла выйти в финал Кубка африканских наций.