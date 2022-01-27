{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок африканских наций

Раевац покинул пост главного тренера сборной Ганы по футболу

На проходящем в Камеруне Кубке африканских наций сборная Ганы не смогла выйти из группы
Милован Раевац EPA/DIEGO AZUBEL
Описание
Милован Раевац
© EPA/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 27 января. Футбольная ассоциация Ганы (GFA) и главный тренер национальной команды серб Милован Раевац расторгли контракт. Об этом сообщает пресс-служба GFA.

В среду исполнительный совет GFA признал неудовлетворительным выступление сборной Ганы на Кубке африканских наций, который проходит в Камеруне. Ганские футболисты заняли последнее место в своей группе, набрав 1 очко. Это выступление стало худшим результатом сборной с 2006 года, когда команда также не смогла выйти из группы.

Раевацу 68 лет, он занимал пост главного тренера сборной Ганы с 2021 года. Ранее серб возглавлял ганскую команду с 2008 по 2010 год, под его руководством сборная смогла выйти в финал Кубка африканских наций.

Сборные по футболу
Тренер сборной Аргентины заявил, что Месси не вызвали в команду из-за последствий ковида
Нападающий заразился 2 января, через три дня тест дал отрицательный результат
Тренер сборной Аргентины заявил, что Месси не вызвали в команду из-за последствий ковида
Читать полностью