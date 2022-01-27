Сборная Экваториальной Гвинеи вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 27 января. Сборная Экваториальной Гвинеи по футболу в серии пенальти обыграла команду Мали в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча прошла в камерунском городе Дуала.

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 0:0.

В четвертьфинале сборная Экваториальной Гвинеи встретится с командой Сенегала 30 января. В этот же день в матче за выход в полуфинал сыграют сборные Египта и Марокко. Днем ранее в играх 1/4 финала сборная Буркина-Фасо встретится с футболистами из Туниса, команда Гамбии сыграет со сборной Камеруна.

Сборная Экваториальной Гвинеи вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций впервые с 2015 года. Лучшим результатом сборной на турнире является четвертое место по итогам соревнований 2015 года.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году соревнования были перенесены из-за коронавируса. Турнир завершится 6 февраля.