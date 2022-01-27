НХЛ дисквалифицировала вратаря "Баффало" Делла на три матча за удар соперника плечом

ТАСС, 27 января. Канадский вратарь "Баффало" Аарон Делл пропустит ближайшие три матча команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги из-за дисквалификации. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
26 января в конце первого периода гостевой встречи против "Оттавы" (0:5) Делл ударил плечом нападающего хозяев Дрейка Батерсона. В результате атаки вратаря "Баффало" Батерсон врезался ногой в борт и получил травму лодыжки, из-за которой пропустит Матч звезд НХЛ.
Aaron Dell has been suspended three games for his hit on Drake Batherson.— Sportsnet (@Sportsnet) January 26, 2022
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"Баффало" занимает шестое место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 33 очка в 42 матчах. Делл выходил в старте в девяти матчах текущего сезона и одержал одну победу. Из-за дисквалификации он пропустит встречи против "Аризоны" (30 января), "Колорадо" (31 января) и "Вегаса" (2 февраля).