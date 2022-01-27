НХЛ дисквалифицировала вратаря "Баффало" Делла на три матча за удар соперника плечом

ТАСС, 27 января. Канадский вратарь "Баффало" Аарон Делл пропустит ближайшие три матча команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги из-за дисквалификации. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

26 января в конце первого периода гостевой встречи против "Оттавы" (0:5) Делл ударил плечом нападающего хозяев Дрейка Батерсона. В результате атаки вратаря "Баффало" Батерсон врезался ногой в борт и получил травму лодыжки, из-за которой пропустит Матч звезд НХЛ.