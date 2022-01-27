Две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" одержать восьмую победу подряд в НХЛ

ТАСС, 27 января. "Колорадо" со счетом 4:3 в овертайме победил "Бостон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Денвере, штат Колорадо.

В составе победителей отличились Кертис Макдермид (12-я минута), Самуэль Жирар (52), Габриэль Ландескуг (60), Кейл Макар (64). У гостей заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск (28), Чарли Койл (33) и Брэд Маршанд (34). Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отдал две результативные передачи. Его соотечественник и одноклубник Михаил Мальцев результативными действиями не отметился.

Для "Колорадо" эта победа стала 17-й подряд на домашней арене, что стало клубным рекордом.

"Колорадо" одержал восьмую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 63 очка в 41 матче. "Бостон" с 51 очком в 40 играх расположился на четвертой строчке Атлантического дивизиона. Следующий матч "Колорадо" проведет на выезде 29 января против "Чикаго", а "Бостон" в этот же день сыграет в гостях против "Аризоны".