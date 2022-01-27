СМИ: боксер Альварес может провести бой с россиянином Биволом

ТАСС, 27 января. Абсолютный чемпион мира по боксу в весовой категории до 76,2 кг мексиканец Сауль Альварес получил предложение о проведении боя против суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянина Дмитрия Бивола. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Сообщается, что Альварес вернется на ринг в мае. У него есть предложение провести бой с действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,5 кг Джермаллом Чарло. Также Альварес рассматривает предложения о проведении поединков против Бивола и казахстанца Геннадия Головкина, предыдущие две встречи с которым закончились ничьей (в 2017 году) и победой мексиканца решением судей (в 2018 году). Среди возможных соперников Альвареса фигурирует также имя конголезца Илунги Макабу.

Альваресу 31 год. В его послужном списке 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьи. Биволу 31 год, в активе российского боксера 19 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.