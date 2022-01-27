"Зенит" не отпустил футболиста Азмуна в сборную Ирана из-за нарушения сроков вызова игрока

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Петербургский клуб "Зенит" не отпустил нападающего Сердара Азмуна в расположение сборной Ирана из-за того, что вызов игрока в национальную команду пришел позже разрешенных Международной федераций футбола (ФИФА) сроков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Ранее пресс-служба Федерации футбола Ирана распространила заявление главного тренера сборной Драгана Скочича, в котором он раскритиковал "Зенит" за то, что клуб не отпустил игрока в расположение национальной команды. По словам специалиста, сначала тест игрока на коронавирус дал положительный результат, затем - отрицательный.

"Вызов в сборную на Сердара Азмуна пришел позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остается за клубом. Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму. Он игрок "Зенита", и тренерский штаб принял решение в интересах команды. О своей позиции клуб уже проинформировал ФИФА", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Зенита".

27 января сборной Ирана предстоит провести матч против команды Ирака, 1 февраля состоится игра против команды ОАЭ. Обе встречи состоятся в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

22 января германский "Байер" объявил о подписании контракта с Азмуном, иранский форвард перейдет в клуб летом на правах свободного агента. За "Зенит" Азмун выступает с 2019 года, В составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок России. Всего за клуб иранец провел 104 матча, забив 62 гола и отдав 23 результативные передачи.

Также Азмун играл за казанский "Рубин" и "Ростов", с которым становился серебряным призером чемпионата России. В сезоне-2019/20 нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 голов. В составе сборной Ирана Азмун провел 60 матчей, забив 39 голов.