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Олимпиада-2022 в Пекине

У российских саночников не выявили коронавирус перед вылетом в Пекин на Олимпиаду

Национальная команда по санному спорту вылетит на Игры 27 января
Виктория Демченко Антон Новодережкин/ТАСС
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Виктория Демченко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту успешно прошла последнее перед вылетом в Пекин на Олимпиаду тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом ТАСС сообщил начальник команды Артем Петраков.

Для участия в Олимпийских играх в Пекине заявлены Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

"Российские саночники успешно прошли последнее перед вылетом тестирование на коронавирус, все получили зеленые QR-коды здоровья, необходимые для въезда в Китай", - сказал Петраков.

Сборная России по санному спорту вылетит в Пекин 27 января вечерним рейсом. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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