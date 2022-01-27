Первая ракетка мира Барти вышла в финал Australian Open

ТАСС, 27 января. Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу над американкой Мэдисон Киз в полуфинальном матче Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Барти, посеянной на турнире под первым номером. Киз не было в числе сеяных. В финале австралийка сыграет с победительницей матча между Игой Свёнтек из Польши и представительницей США Даниэль Роуз Коллинс.

Барти 25 лет, она занимает первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 14 титулов под эгидой организации. Барти является победительницей Roland Garros 2019 года и Уимблдона 2021 года.

Киз 26 лет, она занимает 51-ю строчку мирового рейтинга и является обладательницей шести титулов под эгидой WTA. Лучший результат американки на турнирах Большого шлема - выход в финал US Open 2017 года.

Australian Open - первый в сезоне турнир Большого шлема, он завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.