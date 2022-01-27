СМИ: футбольный клуб "Лацио" рассмотрит вариант с покупкой Алексея Миранчука

ТАСС, 27 января. Итальянский футбольный клуб "Лацио" в случае продажи форварда команды Ведата Мурики рассмотрит вариант с трансфером российского полузащитника Алексея Миранчука из "Аталанты". Об этом сообщает газета Corriere dello Sport.

По информации источника, переговоры по Мурики с испанской "Мальоркой" находятся на продвинутой стадии. При этом отмечается, что для перехода в "Лацио" у Миранчука должен быть такой же агент, как и у Мурики, это может облегчить подписание контракта для обеих сторон.

Ранее журналист итальянской газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скора сообщил, что главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини попросил заблокировать продажу Миранчука из-за психологических проблем словенского полузащитника Йосипа Иличича.

Миранчуку 26 лет, он перешел в "Аталанту" в сентябре 2020 года из московского "Локомотива". Контракт россиянина рассчитан до июня 2024 года. В сезоне-2021/22 он провел за команду 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.