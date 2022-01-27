Уругвайского футболиста Скиаппакассе задержали за ношение оружия

ТАСС, 27 января. Нападающего уругвайского футбольного клуба "Пеньяроль" Николаса Скиаппакассе, права на которого принадлежат итальянскому "Сассуоло", задержали за ношение оружия. Об этом сообщает уругвайский портал Subrayado.

Полиция остановила машину, в которой футболист ехал на матч против "Насьоналя", и обнаружила там пистолет калибра 9 мм и таблетку, содержащую наркотические вещества. Сам футболист утверждает, что оружие принадлежит не ему, он должен был доставить пистолет кому-то на стадион. Вместе с футболистом были задержаны еще три человека.

Скиаппакассе 23 года, он выступал за уругвайский "Ривер Плейт", испанский "Атлетико", итальянские "Парму" и "Сассуоло", португальский "Фамаликан". В 2017 году он выиграл молодежный Кубок Америки в составе сборной Уругвая.