В FIBA назвали проект строящегося дворца спорта в Перми великолепным

ПЕРМЬ, 27 января. /ТАСС/. Представители делегации Международной федерации баскетбола (FIBA) высоко оценили проект строящегося дворца спорта в Перми, которая претендует на проведение чемпионата Европы 2025 года. Об этом журналистам рассказал один из членов делегации Гинтарас Леонавичюс.

"То, что мы видим, выглядит великолепно", - сказал он во время презентации дизайна стадиона.

После этого эксперт попросил предоставить технические характеристики по оборудованию, которое планируется установить на стадионе, а также используемых при строительстве материалах. Он также предложил помощь со стороны федерации в выборе тех или иных материалов, а также прямой выход на поставщиков. Представители пермской стороны были благодарны возможности сэкономить деньги и время, планируемые для строительства стадиона.

Проект концертно-спортивного комплекса на 10,5 тыс. мест находится на стадии согласования в главгосэкспертизе. Строительство планируется начать летом 2022 года. Ориентировочный срок окончания строительства, указанный в презентации, - март 2025 года.

Чемпионат Европы 2025 года запланирован на сентябрь и пройдет в четырех странах, финальный этап турнира пройдет в одной из них. Окончательное решение о месте проведения будет принято в конце марта 2022 года. Пермь претендует на проведение турнира вместе с Московой.