Британский Минфин приобрел пакет акций английского футбольного клуба "Болтон"

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Министерство финансов Великобритании стало одним из владельцев английского футбольного клуба "Болтон", который в числе 12 команд стал одним из основателей в 1888 году Футбольной лиги Англии. Об этом сообщает газета Financial Times.

По ее сведениям, финансовое ведомство приобрело через новую структуру Future Fund на средства налогоплательщиков пакет акций у компании Football Ventures (Whites), владеющей командой, которая выступает в первой лиги английского футбола. О размерах пакета и стоимости ценных бумаг не сообщается.

Согласно распространенному "Болтоном" заявлению, компания "взяла кредит через Future Fund во время пандемии, который теперь был конвертирован в акционерный капитал примерно под 8% годовых".

Future Fund, созданный в мае 2020 года, по данным на конец прошлого года, предоставил финансовую помощь 1 190 компаниям на общую сумму $1,5 млрд в рамках соглашения о конвертируемом кредите. Эти ссуды конвертируются в пакеты акций, когда бизнес привлекает новые деньги от инвесторов.

Средства британских налогоплательщиков, по сведениям издания, сейчас вложены в условиях кризисной ситуации из-за COVID-19 в более чем в 200 компаний, в том числе "в стартапы и инновационные предприятия, чтобы они могли продолжать открывать новые горизонты в технологиях и инновациях".