Шеховцова объяснила, почему не будет судить соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская судья Алла Шеховцова не будет обслуживать соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине по семейным обстоятельствам. Об этом она рассказала ТАСС.

Шеховцову заменит Елена Фомина.

"Это правда, [что не будет на соревнованиях], потому что нужно не только индивидуальные виды судить, но еще и командные соревнования. По семейным обстоятельствам две недели находиться в Пекине в условиях коронавирусных ограничений и увеличивать свой срок пребывания до двух недель я не сочла возможным", - сказала Шеховцова.

В мужском одиночном катании Россию на Олимпиаде представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, в соревнованиях женщин выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. В соревнованиях спортивных пар страну представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.