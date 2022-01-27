СМИ: футболист Азмун перейдет в "Байер" зимой в случае трансфера Алберто в "Зенит"

ТАСС, 27 января. Иранский нападающий российского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун может перейти в германский "Байер" в зимнее трансферное окно, если петербургский клуб подпишет контракт с бразильским нападающим Юри Алберто. Об этом сообщает германский журнал Kicker.

Ранее Азмун подписал контракт с "Байером", который должен вступить в силу по окончании текущего сезона, когда прекратит действовать соглашение между игроком и "Зенитом".

По информации источника, главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает иранского футболиста немотивированным после подписания контракта с "Байером". В случае, если российскому клубу удастся подписать Алберто, Азмун сможет перейти в "Байер" уже зимой за небольшую сумму.

Азмуну 27 лет, он выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. В текущем сезоне нападающий провел за "Зенит" 21 матч в разных турнирах, забив десять голов и отдав четыре результативные передачи. Клуб занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков после 18 туров. "Байер" с 35 очками в 20 играх располагается на третьей позиции в таблице чемпионата Германии.