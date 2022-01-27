СМИ: норвежские биатлонисты полетят в Пекин чартерными рейсами

ТАСС, 27 января. Сборная Норвегии по биатлону отправится на Олимпийские игры в Пекин чартерными рейсами, чтобы сократить риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.

Отмечается, что партнеры Норвежской ассоциации биатлона намерены оплатить частные самолеты для спортсменов, которые до понедельника находятся на сборе в итальянском Пассо-Лаваце.

"Благодаря потрясающей работе федерации, им удалось организовать поездку как для тех, кто сегодня выезжает раньше, так и для тех, кто сделает это в понедельник. Сейчас мы, положа руку на сердце, можем сказать, что сделали все возможное, чтобы избежать заражения", - сказал норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

Ранее стало известно, что тесты на коронавирус членов олимпийской сборной Норвегии по лыжным гонкам Хейди Венг и Анне Калвы дали положительный результат. Их участие в Играх находится под вопросом.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.